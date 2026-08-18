Klart: Svensken klar för kroatiska storklubben

Dennis Hadzikadunic är klar för Hajduk Split.

Det står klart under tisdagen.

Han har sedan sin sin andra sejour i Malmö FF 2022 verkat i utlandet.

Nu står det klart att Dennis Hadzikadunic fortsätter utomlands. Under tisdagen har mittbacken gjort klart med Hajduk Split på ett tvåårsavtal.

– Jag är mycket stolt över att ha skrivit på för Hajduk. Jag har spelat i olika klubbar runtom i Europa och tror att jag kommer att bidra med erfarenhet, vilja och vinnarmentalitet. Jag ser fram emot den första matchen här på Poljud och ser fram emot att träffa mina nya lagkamrater, säger Hadzikadunic.

Skåningen som 2020 valde spel för Bosniens landslag slog igenom i TFF som utlånad från MFF våren 2018 och såldes därefter till ryska Rostov för omkring tio miljoner kronor.

Han återvände på lån till MFF 2022 och har därefter varit på lån hos Mallorca, Hamburg och Sampdoria.