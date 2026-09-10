Nyman målskytt – när Peking vann toppmötet

IFK Norrköping närmar sig allsvenskan.

Detta efter att ha besegrat Varberg i toppstriden av superettan.

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IFK Norrköping toppar superettan-tabellen. Under torsdagen ställdes Peking mot Varbergs Bois i toppstriden.

IFK Norrköping tog ledningen i den 54:e minuten genom lagkaptenen och anfallsstjärnan Christoffer Nyman. Med 18 minuter kvar satte Moutaz Neffati 2–0-målet, vilket fastställde slutresultatet.

Segern innebar att Peking tar ytterligare ett jättekliv i jakten på avancemang till allsvenskan. Med sju matcher kvar har Norrköping tio poäng ner till tvåan Falkenberg.