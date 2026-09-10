Så startar Djurgården i cupen

Djurgårdens IF ställs mot IFK Haninge i svenska cupen.

Nu har startelvorna presenterats.

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Under torsdagskvällen möter Djurgårdens IF division två-laget IFK Haninge i kvalet till svenska cupen. Matchen spelas på ”Blårändernas” tidigare hemmaplan Stockholms Stadion.

Dif-tränaren Jani Honkavaara väljer att rotera rejält i startelvan jämfört med den senaste ligamatchen mot Kalmar. Bland annat startar nyförvärvet Lukas Jonsson i mål samtidigt som Mikael Marques och Daryl Tschoumy-Nana bildar mittbackspar. I offensiven startar talangerna Alexander Johansson och Alexander Andersson medan Sander Ringberg startar som nia.

Nyförvärven Angelo Agbejoye och Abdul Abdulmalik inleder på bänken.

I IFK Haninge återfinns allsvenska bekantingar som Nicklas Maripuu och Pa Dibba.

Matchen startar klockan 19.00.

Startelvor:

IFK Haninge: Kabic, Ndure, Maripuu, Georgievski, Dibba, Wikström, Bouvin, Söder, Lamrani, Björklud, Duranic, Pantelidis

Djurgårdens IF: Jonsson – Ståhl, Marques, Tschoumy-Nana, Larsson – Langhoff, Almyras – Andersson, Johansson, Fallenius – Ringberg