Klart: Svensken lämnar Strasbourg
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Karl-Johan Johnsson får inte förlängt med Strasbourg.
Det bekräftar klubben i sina officiella kanaler.
Karl-Johan Johnsson har främst agerat andremålvakt under sina två säsonger i franska Strasbourg. Nu kommer svensken behöva leta efter en ny arbetsgivare.
Strasbourg bekräftar att 36-åringen inte kommer få ett förlängt kontrakt i samband med att det nuvarande avtalet löper ut i sommar. Totalt blev det åtta tävlingsmatcher mellan stolparna för Johnsson i Strasbourg.
Den HBK-fostrade målvakten har även representerat klubbar som Bordeaux, FC Köpenhamn och Guingamp. Därtill har han spelat nio landskamper och han var med som reservmålvakt i VM-truppen 2018.
𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐊𝐚𝐥𝐥𝐞 💙
Une page se tourne pour Karl-Johan « Kalle » Johnsson et le Racing. Arrivé à Strasbourg à l’été 2024, le gardien de but suédois quitte le club après deux saisons.
Le Racing remercie Kalle pour son exemplarité au quotidien sous le maillot bleu et blanc,… pic.twitter.com/CiF8wuuS5K
— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) June 16, 2026
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