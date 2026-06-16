Klart: Svensken lämnar Strasbourg

Karl-Johan Johnsson får inte förlängt med Strasbourg.

Det bekräftar klubben i sina officiella kanaler.

Foto: Bildbyrån

Karl-Johan Johnsson har främst agerat andremålvakt under sina två säsonger i franska Strasbourg. Nu kommer svensken behöva leta efter en ny arbetsgivare.

Strasbourg bekräftar att 36-åringen inte kommer få ett förlängt kontrakt i samband med att det nuvarande avtalet löper ut i sommar. Totalt blev det åtta tävlingsmatcher mellan stolparna för Johnsson i Strasbourg.

Den HBK-fostrade målvakten har även representerat klubbar som Bordeaux, FC Köpenhamn och Guingamp. Därtill har han spelat nio landskamper och han var med som reservmålvakt i VM-truppen 2018.