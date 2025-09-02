Klart: Svensson förlänger med Örgryte

Örgryte IS presenterar en spelarförlängning.

Detta i form av William Svensson, 23.

Vänsterbackens nya kontrakt sträcker sig över säsongen 2028.

Foto: Bildbyrån

Man leder superettan tillsammans med Kalmar FF och jagar ett allsvenskt kontrakt.

Mitt i allt detta förlänger Örgryte IS med William Svensson, 23.

Vänsterbacken flyttades upp till ÖIS A-lag under 2021 och står noterad för spel i 94 matcher med Göteborgsklubben.

Nu står det klart att hans kontrakt förlängs, till och med efter säsongen 2028.

– William har utvecklats väldigt mycket och blivit en viktig spelare för ÖIS. Det känns jättebra att vi har kommit överens om en förlängning gällande Williams avtal, något som både ÖIS och William, som är fostrad i ÖIS och har ett stort ÖIS-hjärta, haft som ambition, säger ÖIS-sportchefen Pontus Farnerud.



