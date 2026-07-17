Klart: Szoboszlai förlänger med Liverpool
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Dominik Szoboszlai blir kvar i Liverpool.
Ungraren har förlängt sitt avtal med klubben.
– Jag vill vinna allt som går att vinna i det här landet, säger mittfältaren.
Dominik Szoboszlai har varit en av Liverpools mest framstående spelare de senaste säsongerna. Ungraren har spelat 148 matcher och gjort 28 mål sedan han anslöt från RB Leipzig sommaren 2023.
Nu står det klart att 25-åringen förlänger sitt avtal med Liverpool.
– När jag skrev på sa jag att jag ville vinna allt. Det har inte förändrats det minsta. Jag känner likadant fortfarande – jag vill vinna allt som går att vinna i det här landet och dessutom Champions League, säger Szoboszlai till klubbens hemsida.
Liverpool skriver inte själva hur länge ungrarens nya avtal gäller, men enligt The Athletic sträcker det sig till 2031. Hans tidigare kontrakt skulle gått ut 2028.
Liverpool slutade på en femteplats i Premier League den senaste säsongen.
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