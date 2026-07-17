Klart: Szoboszlai förlänger med Liverpool

Dominik Szoboszlai blir kvar i Liverpool.

Ungraren har förlängt sitt avtal med klubben.

– Jag vill vinna allt som går att vinna i det här landet, säger mittfältaren.

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Dominik Szoboszlai har varit en av Liverpools mest framstående spelare de senaste säsongerna. Ungraren har spelat 148 matcher och gjort 28 mål sedan han anslöt från RB Leipzig sommaren 2023.

Nu står det klart att 25-åringen förlänger sitt avtal med Liverpool.