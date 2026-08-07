Kalmar FF inleder samarbete: ”En bra lösning”

Vilmer Tyrén, 21, fick inte spela för Ljungskile.

Nu har Kalmar FF tecknat ett samarbete med LSK och möjliggör spel för talangen.

– Skönt att vi kunde hitta en bra lösning för Vilmer, säger Kalmars sportchef Mats Winblad.

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Nyligen lånade Kalmar FF ut Vilmer Tyrén till Ljungskile SK i superettan. Problemet var att Tyrén inte fick spela för sin nya klubb, då han redan tillhört IFK Göteborg och Kalmar. Enligt förbundets regelverk får man inte representera tre klubbar under samma säsong. Det hela ledde till att Ljungskile straffades med att fråntas segern mot Sandviken och i stället tilldelas en förlust.

Senare kom beskedet att Tyrén – trots debaclet – blir kvar i Ljungskile i väntan på en lösning. Nu har den kommit.

Kalmar FF meddelar att man inleder ett fotbollsutvecklande föreningssamarbete med Ljungskile SK. Det möjliggör för Tyrén att spela matcher i sin nya klubb.

– Skönt att vi kunde hitta en bra lösning för Vilmer. I Ljungskile kommer han få kontinuerlig speltid i en miljö som han känner igen. Det ska bli kul att följa hans höst i superettan, säger Kalmars sportchef Mats Winblad i ett uttalande.

Vilmer Tyrén spelade i Ljungskile förra säsongen. Då stod 21-åringen för 19 mål och tre assist.