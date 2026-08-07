Beskedet: Malmö bryter med Vecchia

”Vi är inne i en föryngringsprocess”. Så motiverar sportchef Philip Berglund Malmö FF:s beslut.

Klubben går skilda vägar med 31-årige Stefano Vecchia.

Berglund, Vecchia. Foto: Bildbyrån

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Stefano Vecchias tid i Malmö FF har varit kantad av skadeproblem. När han först kom till klubben 2023 inledde han starkt – med sex mål på sina första nio matcher. Men därefter har det aldrig riktigt lyft för anfallaren i himmelsblått.



Under gårdagskvällen meddelade därför klubben att man väljer att gå skilda vägar med Vecchia. Det är andra spelaren som MFF bryter med på bara några dagar, efter att Ricardo Friedrich fått samma behandling tidigare i veckan.



– Stefano var en bärande spelare för Malmö FF under SM-guldsäsongen 2023 och har alltid professionell rakt igenom. Det är en fin människa och en duktig fotbollsspelare, men han behöver speltid för att hitta formen och det kan vi inte ge honom här just nu. Med tanke på den föryngringsprocess vi är inne i är detta en bra lösning för både oss och Stefano, säger sportchefen Philip Berglund.



Stefano Vecchia kan stoltsera med två SM-guld, ett cupguld och två gruppspel i Europa League från hans tid i Malmö. 31-årigen spelade 80 tävlingsmatcher för klubben.