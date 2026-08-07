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Thomas Nørgard, Foto: Alamy

Draget i Danmark hyllas: ”Enda rätta”

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Arvid Larsson
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Spelledigt från ligan för de som kvalar till Europa. Danska Superligan tillämpar en ny regel från och med i år.
– Det enda rätta för dansk fotboll, säger Bröndby-tränaren Thomas Nørgaard.

Thomas Nørgard, Foto: Alamy

Till helgen är det stora hål i spelschemat när danska Superligan går in i omgång 3. Anledningen är att de fyra danska lagen som kvalar till Europa har fått spelledigt – för att maximera chanserna till avancemang.

Regeln är ny för säsongen, och drabbar i år AGF Århus, FC Köpenhamn, FC Nordsjælland och FC Mittjylland. Initivativet hyllas av Bröndby-tränaren Thomas Nørgaard, trots att hans lag inte spelar i Europa 2026.

– Det är det enda rätta för dansk fotboll att ge lagen paus inför returmatcherna i den tredje kvalrundan, säger Nørgaard till bold.dk.

– Det handlar om att optimera villkoren, så att danska klubbar kan bli mer konkurrenskraftiga i Europa. Det är en ståndpunkt jag alltid kommer att hålla fast vid, oavsett om jag tränar ett lag som spelar i Europa eller inte, tillägger han.

FC Nordsjælland leder med 2–0 i dubbelmötet med isländske Valur. På vägen till Conference Leagues tredje kvalrundan slog man ut svenska Gais, efter att ha vänt 0–1 till seger med 6–1.

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