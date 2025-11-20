Klart: Talangen skriver A-lagskontrakt med MFF

Malmö FF säkrar upp talangen Sashwat Rana.

18-åringen skriver på ett A-kontrakt med MFF till 2028.

– Jag ser fram emot att ta steget in i seniorfotbollen, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF har säkrat upp en egen talang. Det är 18-årige Sashwat Rana som skriver ett A-lagskontrakt med Skåneklubben.

Avtalet sträcker sig över 2028.

– Jag är väldigt glad över att skriva på för en sådan här stor klubb. Jag har utvecklats mycket sedan jag kom hit, så det har varit två väldigt bra år. Jag ser fram emot att ta steget in i seniorfotbollen och anpassa mig till den nivån. Så klart längtar jag till dagen då jag gör min debut på Eleda Stadion, säger Rana på MFF:s hemsida.

Malmö FF:s assisterande sportchef Ola Toivonen:

– Sashwat är en spännande spelare med stor utvecklingspotential. Under sina två år hos oss har han blivit en offensiv ytterback. Defensivt har han tagit steg den här säsongen, men det är ett område där vi ser att han kan ta ytterligare kliv. Det ska bli kul att följa hans resa in i seniorfotbollen.

Rana, som är född i Danmark, har tidigare representerat Lyngby och FC Köpenhamn. Han anslöt till MFF 2024.