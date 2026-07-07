Klart: Tellgren ansluter till Gais

Edvin Tellgren är klar för Gais.

Han ansluter i januari 2027.

– Jag är väldigt glad över att ha skrivit på för Gais, säger han via klubbens uttalande.

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Mittbacken Edvin Tellgren har skrivet ett kontrakt med Gais. Han ansluter till Göteborgsklubben i januari nästa år och det innebär att han spelar klart hösten i Varberg. Han ansluter då på fri transfer.

– Jag är väldigt glad över att ha skrivit på för Gais. Det är en spännande klubb med en anrik historia som jag ser fram emot att få representera och förhoppningsvis nå framgångar med, säger Tellgren i ett uttalande.

Han skriver på ett femårs avtal med klubben.

– Vi är väldigt glada över att ha kommit överens om ett femårigt avtal med Edvin. Han är redan idag stark mittback i superettan och har stora utvecklingsmöjligheter, säger Magnus Sköldmar, teknisk direktör.