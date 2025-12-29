Klart: Tobias Karlsson till Landskrona Bois

Landskrona Bois förstärker defensiven.

Mittbacken Tobias Karlsson, 27, ansluter på ett tvåårsavtal.

– Det känns väldigt bra och inspirerande, säger Karlsson på klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Landskrona Bois presenterar ett nyförvärv under måndagen. Det är den 27-åringen mittbacken Tobias Karlsson som skriver på för superettan-klubben.

Karlsson kommer senast från Trelleborgs FF och hans kontrakt med Bois sträcker sig över två år.

– Det känns väldigt bra och inspirerande att nu vara en Landskrona BoIS-spelare. Jag hoppas kunna bidra i min ledarroll och med mitt spel, som jag tror går väldigt bra ihop med Bois fotbollsfilosofi. Jag känner till klubben väldigt väl och ser fram emot, att tillsammans med Robin och gänget, bygga vidare på denna säsong. Jag ser väldigt positivt på framtiden i Bois, säger han i ett uttalande på Landskorna Bois hemsida.

Landskrona slutade på en niondeplats i superettan 2025.