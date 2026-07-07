Klart: Tottenham säljer doldis – blir rekorddeal

Alfie Devine, 21, lämnar Tottenham Hotspur.

Mittfältaren säljs till Preston för sex miljoner pund, enligt uppgifter.

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Alfie Devine tillbringade förra säsongen på lån i Preston North End. Då svarade den offensive pjäsen för åtta mål och sju assist på 45 matcher i Championship.

Nu står det klart att Preston köper loss Devine från Tottenham Hotspur. Kontraktet sträcker sig över fem år.

Övergången blir ett rekordköp för Championship-klubben. Affären landar på sex miljoner pund, vilket motsvarar cirka 77,7 miljoner kronor, enligt Sky Sports.

Devine noterades för två framträdanden för Spurs A-lag.