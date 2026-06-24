Klart: Tottenham värvar målvakt

Martin Dúbravka är klar för Tottenham.

Målvakten kommer senast från Burnley.

– Det är en spännande tid för mig, en ny resa och nya upplevelser för mig och min familj, säger nyförvärvet via klubbens uttalande.

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Tottenham förstärker truppen.

Londonklubben har gjort klart med målvakten Martin Dúbravka. Han kom senast från Burnely och ansluter till klubben på fri transfer.

– Det är en spännande tid för mig, en ny resa och nya upplevelser för mig och min familj. Allt gick ganska snabbt och jag är verkligen glad att vara här. Jag har älskat att titta på Robertos (De Zerbis) lag genom åren och vet allt om hans stil, vision och de fantastiska fansen som finns här, säger han i ett uttalande.

Där kommer han att vara reserv bakom Antonín Kinský, medan Guglielmo Vicario väntas lämna, enligt transfergurun Fabrizio Romano,