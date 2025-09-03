Trelleborgs FF lånar ut Elliot Löfberg och Emil Jaf.

De lånas ut till IFK Trelleborg respektive norska Pors Grenland.

Detta meddelar klubben denna onsdag.

Trelleborgs FF lånar ut Elliot Löfberg och Emil Jaf.

TFF har sedan tidigare ett föreningssamarbete med IFK Trelleborg och Löfberg har satts upp på lånelistan.

För Jaf väntar en flytt utomlands, detta då han lånas ut till norska Pors Grenland som hör hemma i tredjedivisionen.

– Båda spelarna är i en ålder där man behöver regelbunden speltid på seniornivå och vi tycker att båda lösningarna är bra för oss, spelarna och klubbarna de ansluter till, säger Salif Camara Jönsson via klubbens hemsida och fortsätter:

– Vi kommer följa deras utveckling under hösten där Elliot också är tillgänglig för oss i träning precis som Abbe (Rehn) varit sedan hans utlåning.