Klart: Tyrén återvänder efter fjolårssuccén

Vilmer Tyrén, 21, öste in mål för Ljungskile SK i fjol.

Nu lånas Kalmar FF-spelaren ut till LSK igen.

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Inför fjolårssäsongen lånades Vilmer Tyrén ut av IFK Göteborg till Ljungskile SK. Då spelade klubben i Ettan Södra men säkrade uppflyttning till superettan. Mycket tack vare just Tyrén.

21-åringen svarade för 19 mål och tre assist förra säsongen. Efter det flyttade han till Kalmar FF och den här säsongen har han gjort åtta framträdanden i allsvenskan.

Nu lånas Tyrén ut av KFF. Han kommer att spela resten av hösten i Ljungskile SK.

– Jag är tacksam för att KFF och LSK har hittat denna lösning under hösten. Jag ser fram emot att spela framför Leguanerna igen! Vi ses på Skarsjövallen, säger han på LSK:s hemsida.