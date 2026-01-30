Klart: United-talangen lånas ut till Hull
Manchester Uniteds Toby Collyer lånas ut.
22-åringen är klar för spel i Hull.
Toby Collyer spenderade hösten på lån i West Bromwich. Nu står det klart att Manchester United-mittfältaren lånas ut igen. denna gång bär det av till Hull City.
Avtalet sträcker sig över resten av säsongen.
– Mitt mål är att komma ut igen och spela så många minuter som möjligt i en annan miljö och utmana mig själv, säger Collyer på Hulls hemsida.
Mittfältaren har noterats för 13 framträdanden för Manchester Uniteds A-lag.
