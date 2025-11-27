Klart: Uzel förlänger med superettan-nykomlingen

Ljungskile SK har nyligen tagit steget upp till superettan.

Då står det klart att Mehmet Uzel blir kvar i föreningen.

– Den här klubben betyder mycket för mig, säger 23-åringen i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

För några veckor sedan tog man steget upp från Ettan till Superettan.

Idag meddelar Ljungskile SK att man har valt att förlänga Mehmet Uzels kontrakt över säsongen 2027.

– Jag är otroligt glad över att förlänga. Den här klubben betyder mycket för mig, både som spelare och som person. Vi har något speciellt, och jag känner verkligen att vi bygger något starkt. Supportrarna är en enorm del av detta. Deras stöd, hemma som borta, ger oss energi i varje läge och gör att man vill ge allt i varje match, säger Uzel i ett uttalande.

”Vi ska högre. Mycket högre. Allsvenskan 2027!”

– Superettan next, och jag är extremt taggad. Vi är här för att stanna, och jag vill visa exakt hur mycket vi hör hemma på den här nivån. Men låt mig säga en sak tydligt: jag är inte nöjd med Superettan. Vi ska högre. Mycket högre. Allsvenskan 2027! Det är dit vi ska, och det är dit vi kommer ta oss, avslutar han.