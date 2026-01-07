Klart: Vittsjö förstärker – gjort klart med anfallare

Vittsjö GIK förstärker truppen.

Maggie Cagle är klar för Skåneklubben.

– Jag är så tacksam och glad över att få komma till Vittsjö, säger hon via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Vittsjö GIK har gjort klart med en ny anfallare.

Denna onsdag har klubben presenterat den amerikanska anfallaren Maggie Cagle.

– Jag är så tacksam och glad över att få komma till Vittsjö och jag ser fram emot att växa och bidra till laget på alla sätt jag kan. Den här ligan är väletablerad och innehåller fantastiska spelare som jag inte kan vänta på att få spela med och mot! Jag kunde inte vara lyckligare över att få spela mitt första år som professionell fotbollsspelare i den här klubben, säger hon via klubbens hemsida.

Mladen Blagojevic, tränare i Vittsjö, uttalar sig också:

– Maggie är en spelare som vi har jobbat på hårt ett bra tag. Offensiv kreativitet där hon både kan vara direkt men även skicklig mellan linjerna. Med hennes intåg så ökar kvaliteten och konkurrensen offensivt. Dessutom älskar hon att bära nummer 10 vilket mitt Balkanblod älskar, säger han.