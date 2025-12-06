Klart: Vittsjö GIK förstärker med målvakt

Vittsjö GIK förstärker truppen.

Skåneklubben har gjort klart med målvakten Vera Wiesel.

– Vera är en väldigt ambitiös och talangfull målvakt som vi ser framemot att jobba med, säger tränaren Mladen Blagojevic via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Vittsjö GIK slutade på sjundeplats i damallsvenskan den gångna säsongen och inför kommande säsong så förstärker nu Skåneklubben truppen.

Målvakten Vera Wiesel är klar för klubben och ansluter från Älmhults IF.

– Vera har varit med oss till och från hela förra året. Nu tar hon klivet över fullt ut där hon med Uffes hjälp ska ta upp konkurrensen med Elin. Vera är en väldigt ambitiös och talangfull målvakt som vi ser framemot att jobba med, säger tränaren Mladen Blagojevic via klubbens hemsida.

Burväktaren har skrivit på ett kontrakt över två år med klubben.

– Jag är glad och tacksam över att ha signerat med Vittsjö! Efter att ha varit med och tränat med laget under året ser jag verkligen att detta är rätt steg för mig i min karriär. Som målvakt är jag bolltrygg och styr mina medspelare, säger hon.