Klart: Vucinic tar över Montenegros landslag

Förre Serie A-proffset Mirko Vučinić blir förbundskapten.

41-åring tar över Montenegros landslag.

Foto: Alamy

Den förre Juventus- och Roma-spelaren Mirko Vučinić har ett nytt uppdrag.

41-åringen tar över Montenegros landslag, vilket blir hans första tränarjobb.

Montenegro befinner sig i en tuff situation i VM-kvalet. Nationen ligger sex poäng ifrån gruppettan Kroatien och grupptvåan Tjeckien.

Som spelare står Vučinić noterad för 17 mål på 46 matcher i Montenegros landslag.