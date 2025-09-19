Klart: Vucinic tar över Montenegros landslag
Förre Serie A-proffset Mirko Vučinić blir förbundskapten.
41-åring tar över Montenegros landslag.
Den förre Juventus- och Roma-spelaren Mirko Vučinić har ett nytt uppdrag.
41-åringen tar över Montenegros landslag, vilket blir hans första tränarjobb.
Montenegro befinner sig i en tuff situation i VM-kvalet. Nationen ligger sex poäng ifrån gruppettan Kroatien och grupptvåan Tjeckien.
Som spelare står Vučinić noterad för 17 mål på 46 matcher i Montenegros landslag.
