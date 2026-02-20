Klart: Wallin Nastaj tar över Utsikten

Utsiktens BK har presenterat sin nya huvudtränare.

Det är Nicholas Wallin Nastaj som blir lagets huvudtränare.

Foto: Bildbyrån

Efter att Bosko Orovic lämnat som huvudtränare i Utsiktens BK efter sex år har klubben stått utan någon på posten.

Nu meddelar ”Kiken” att Nicholas Wallin Nastaj tar över som huvudtränare. Det framgår inte hur långt kontraktet är skrivet.

– Det känns fantastiskt bra. Att vara del av en anrik klubb som Utsikten är ärofyllt, säger Wallin Nastaj på klubbens hemsida.

Utsikten trillade ur superettan i fjol. Nu väntar spel i division ett. De nya tränaren redogör för vad som komma skall.

– Jag ser det som ett år där vi måste samlas ihop, hela klubben och hjälpa varandra. Vi ska visa alla att vi kommer att kämpa för klubbemblemet. Jag vill att alla ska kunna känna en stolthet över laget och klubben. De sportsliga målen väljer jag att vi håller internt, men självklart vill vi vinna varje match vi tar oss an, säger han.