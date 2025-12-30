Klart: Wenderyd lämnar Moss för Enköpings SK

Den svenske doldistränaren Niklas Wenderyd har nu gjort sitt i norska Moss FK.

Detta för att ta över Ettan-klubben Enköpings SK.

– Jag kommer ju till en förening med stor fotbollshistoria med spel i allsvenskan och superettan, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Med meriter som tränare i både FC Trollhättan och Team TG lämnade Niklas Wenderyd, 34, Sverige inför säsongen 2025.

Detta för att vara assisterande tränare i norska Moss FK som spelar i andraligan.

Efter ett knappt år i det svenska grannlandet vänder han nu hem, för att ta över Ettan-klubben Enköpings SK och ersätter Henrik Norrström på huvudtränarposten.

– Det känns verkligen spännande. Jag kommer ju till en förening med stor fotbollshistoria med spel i Allsvenskan och Superettan, säger han i ett uttalande och berättar hur han vill spela sin fotboll:

– Jag vill att vi ska ha kontroll, både med och utan boll. Sedan jobbar jag mycket med tydlighet, där spelarna ska veta vad de ska göra i de olika situationerna.

Med Enköpings SK har Wenderyd skrivit under ett kontrakt som sträcker sig fram till slutet av 2027, med option på ett år till.