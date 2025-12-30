Klart: Wenderyd lämnar Moss för Enköpings SK
Den svenske doldistränaren Niklas Wenderyd har nu gjort sitt i norska Moss FK.
Detta för att ta över Ettan-klubben Enköpings SK.
– Jag kommer ju till en förening med stor fotbollshistoria med spel i allsvenskan och superettan, säger han i ett uttalande.
Med meriter som tränare i både FC Trollhättan och Team TG lämnade Niklas Wenderyd, 34, Sverige inför säsongen 2025.
Detta för att vara assisterande tränare i norska Moss FK som spelar i andraligan.
Efter ett knappt år i det svenska grannlandet vänder han nu hem, för att ta över Ettan-klubben Enköpings SK och ersätter Henrik Norrström på huvudtränarposten.
– Det känns verkligen spännande. Jag kommer ju till en förening med stor fotbollshistoria med spel i Allsvenskan och Superettan, säger han i ett uttalande och berättar hur han vill spela sin fotboll:
– Jag vill att vi ska ha kontroll, både med och utan boll. Sedan jobbar jag mycket med tydlighet, där spelarna ska veta vad de ska göra i de olika situationerna.
Med Enköpings SK har Wenderyd skrivit under ett kontrakt som sträcker sig fram till slutet av 2027, med option på ett år till.
