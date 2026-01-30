Klart: Wilhelm Nilsson till B.93

Wilhelm Nilsson flyttar till Danmark.

28-åringen ansluter till B.93.

Foto: Bildbyrån

Wilhelm Nilsson, 28, lämnade Helsingborgs IF efter årsskiftet. Nu står det klart att den defensive pjäsen flyttar till Danmark.

Nilsson har skrivit på ett tvåårsavtal med B.93 i den danska andraligan.

– Jag har sett flera matcher, besökt Köpenhamn och haft bra samtal med B.93 om klubben och hur de vill spela fotboll, och det har gett mig en riktigt bra känsla. Det känns som ett naturligt nästa steg för mig att komma till B.93, säger han på klubbens hemsida.

Nilsson har tidigare spelat för klubbar som Karlbergs BK, Sollentuna och Utsikten.