Klart: William Kurtovic klar för Eik Tønsberg
Den svenske mittfältaren William Kurtovic har gjort klart med ny klubb.
Karriären fortsätter i norska Eik Tønsberg.
Den svenske mittfältaren William Kurtovic lämnade efter fjolårets säsong norska HamKam och sedan dess har han varit klubblös.
Nu är dock inte fallet så längre.
29-åringen från Landskrona har nämligen skrivit på för norska Eik Tønsberg.
Mittfältaren har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över resten av säsongen.
