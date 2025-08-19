Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Klart: William Kurtovic klar för Eik Tønsberg

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör

Den svenske mittfältaren William Kurtovic har gjort klart med ny klubb.
Karriären fortsätter i norska Eik Tønsberg.

Den svenske mittfältaren William Kurtovic lämnade efter fjolårets säsong norska HamKam och sedan dess har han varit klubblös.
Nu är dock inte fallet så längre.

29-åringen från Landskrona har nämligen skrivit på för norska Eik Tønsberg.

Mittfältaren har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över resten av säsongen.

