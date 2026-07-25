Klart: Yusei Shima lämnar Hammarby

Yusei Shima anslöt till Hammarby i fjol.

Redan nu lämnar den 19-åriga vänsterbacken för SW Bregenz.

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Hammarby värvade Yusei Shima i fjol och ritade på ett kontrakt som sträckte sig över fyra och ett halvt år. Sedan kom beskedet att vänsterbacken lånades ut till HTFF direkt där han blev noterad för elva matcher.

Nu står det klart att Shima lämnar Hammarby permanent. Nästa klubbadress blir SW Bregenz, som spelar i den österrikiska andraligan.

”Vi är glada att kunna presentera värvningen av den 19-årige Yusei Shima. Den unge ytterbacken har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2027”, skriver klubben på Instagram.