Klopp avslöjar: Ville ta Mbappé till Liverpool

Historien hade kunnat ta en annan vändning.

Nu avslöjar Jürgen Klopp att han ville värva Kylian Mbappé från Monaco.

– Det var den dyraste icke-transfern som Liverpool gjorde, säger han i tysk TV.

Bildmontage, Jürgen Klopp och Kylian Mbappé. Foto: Alamy

Året var 2017. Jürgen Klopp rattade Liverpool sedan några år tillbaka och i Frankrike hade en då 18-årig Kylian Mbappé fått sitt stora genombrott i Monaco. Nu avslöjar den tidigare Liverpool-tränaren att han ville hämta in den franska stortalangen till Merseyside-klubben.

– Det var den dyraste icke-värvningen vi (Liverpool) investerade i, säger 59-åringen i tysk TV.

Klopp och Mbappé efter Frankrikes kvartsfinal mot Marocko. Foto: Alamy

Försökte övertala Mbappé

Jürgen Klopp berättar att han, tillsammans med delar av Liverpools ledning, tog en privatjet till Frankrike för att möta Mbappé med familj i ett försök att övertala talangen att flytta till England.

– Liverpool gjorde verkligen allt de kunde. Vi flög runt i cirklar, pratade med familjen och åt en fantastisk middag. Vi fick inte synas, säger han och tillägger:

– Vi flög runt i cirklar – det var fantastiskt – och sedan gick han till Paris.

🗣️ Jürgen Klopp to @MagentaTV on trying to sign Kylian Mbappe for Liverpool.👀



“We flew from Blackpool to Nice. In Nice, the entire Mbappe family boarded a private jet with five rooms…



“We really went all out. Then we flew around in a circle, talked with the family, ate good… pic.twitter.com/A803lrKWDv — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 9, 2026

Nej, det blev ingen flytt till Liverpool och Premier League för den då 18-åriga stortalangen. I stället gick flyttlasset till Paris Saint-Germain under sommaren 2017 och där tillbringade Kylian Mbappé sedan sex år innan han letade sig vidare till Real Madrid 2024.