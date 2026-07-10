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Bildmontage, Jürgen Klopp och Kylian Mbappé. Foto: Alamy

Klopp avslöjar: Ville ta Mbappé till Liverpool

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Historien hade kunnat ta en annan vändning.
Nu avslöjar Jürgen Klopp att han ville värva Kylian Mbappé från Monaco.
– Det var den dyraste icke-transfern som Liverpool gjorde, säger han i tysk TV.

Bildmontage, Jürgen Klopp och Kylian Mbappé. Foto: Alamy

Året var 2017. Jürgen Klopp rattade Liverpool sedan några år tillbaka och i Frankrike hade en då 18-årig Kylian Mbappé fått sitt stora genombrott i Monaco. Nu avslöjar den tidigare Liverpool-tränaren att han ville hämta in den franska stortalangen till Merseyside-klubben.

– Det var den dyraste icke-värvningen vi (Liverpool) investerade i, säger 59-åringen i tysk TV.

**Kylian Mbappé samtalar med Magenta TV:s expert Jürgen Klopp efter kvartsfinalen mellan Frankrike och Marocko i fotbolls-VM 2026 på Gillette Stadium i Foxborough, Massachusetts, USA, den 9 juli 2026.**
Klopp och Mbappé efter Frankrikes kvartsfinal mot Marocko. Foto: Alamy

Försökte övertala Mbappé

Jürgen Klopp berättar att han, tillsammans med delar av Liverpools ledning, tog en privatjet till Frankrike för att möta Mbappé med familj i ett försök att övertala talangen att flytta till England.

– Liverpool gjorde verkligen allt de kunde. Vi flög runt i cirklar, pratade med familjen och åt en fantastisk middag. Vi fick inte synas, säger han och tillägger:
– Vi flög runt i cirklar – det var fantastiskt – och sedan gick han till Paris.

Nej, det blev ingen flytt till Liverpool och Premier League för den då 18-åriga stortalangen. I stället gick flyttlasset till Paris Saint-Germain under sommaren 2017 och där tillbringade Kylian Mbappé sedan sex år innan han letade sig vidare till Real Madrid 2024.

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