Klubbikonens son till Djurgården: ”Försöka slå farsan”

Alexander Johansson, 16, är klar för Djurgården. Därmed följer han sin pappa, Andreas Johanssons, fotspår.

– För mig har det alltid varit en dröm, säger blårändernas senaste tillskott.

Andreas och Alexander Johansson. Foto: Bildbyrån

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Djurgården förstärker mittfältet. 16-årige Alexander Johansson ansluter från IFK Stocksund, och beskrivs som en jättetalang. Johansson debuterade i Ettan Norra redan 2024 och har nu skrivit på ett kontrakt med Stockholmsklubben som sträcker sig fram till 2029.



Alexander Johansson är son till Djurgårds-ikonen Andreas Johansson, som gjorde 172 matcher i klubben mellan 2000 och 2004, samt 2013-2014. Nu följer alltså 16-åringen sin pappas fotspår, men om han själv får bestämma blir han ännu bättre.



– För mig har det alltid varit en dröm att gå ut på planen och spela för Djurgården, sedan får man kanske försöka slå farsans titlar på sikt, säger Johansson.



Johansson har själv vuxit upp som stor Djurgårds-supporter.



– Det här känns jättekul. Jag har varit djurgårdare hela livet och har väldigt många vänner som också är det. Vi har stått i klacken och suttit på läktaren under många år, så att nu få skriva på för DIF är magiskt, säger han.



Enligt Djurgårdens sportchef Maxmilian Hahn är är Johansson en av Sveriges högst ansedda unga mittfältare.



– Vi är mycket glada över att han har valt att ansluta till oss, särskilt med tanke på den hårda konkurrensen om hans underskrift från flera allsvenska klubbar, säger Hahn.



