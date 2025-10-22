Kuggen bekräftar intresse: ”Vet att det finns”

Emil Engqvist sitter på utgående kontrakt med Sandvikens IF.

Mittbacken bekräftar nu att det finns intresse för honom.

– Ja, det vet jag att det finns, säger han till Helagotland.se.

Foto: Bildbyrån

Emil Engqvist har varit given i det Sandvikens IF som med tre omgångar kvar slåss för sin överlevnad i superettan.

Mittbacken har spelat samtliga minuter i samtliga matcher den här säsongen, men om han blir kvar nästa säsong är osäkert. Kontraktet är nämligen utgående och han bekräftar nu själv intresse från andra klubbar.

– Ja, det vet jag att det finns. Men som sagt det finns inget konkret. Inget att signera än, säger han till Helagotland.se.

Engqvist berättar även att det rör sig om intresse såväl inom Sverige som utanför.

– Det är både och. Jag trodde nog inte att det skulle finnas det intresset för några år sedan. Men jag har utvecklats mycket som spelare och det är jättekul att det finns ett intresse.

Sandvikens, som ligger precis ovanför kvalstrecket, ställs i nästa omgång mot Utsiktens BK som ligger precis under strecket.