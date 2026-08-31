Kulusevskis besked – tillbaka i full träning

Dejan Kulusevski ser ljuset i tunneln.

Mittfältaren meddelar att han är tillbaka i full träning – efter 477 dagar.

– Allt är omöjligt tills det inte längre är det, skriver han på Instagram.

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Det var i samband med hemmamötet mot Crystal Palace i maj 2025 som Dejan Kulusevski tvingades kliva av skadad. Sedan dess har mittfältaren varit borta från fotbollsplanen.

Nu kommer slutligen en dos goda nyheter. Kulusevski meddelar via sitt egna Instagram-konto att han tränar för fullt tillsammans med de övriga lagkamraterna i Tottenham Hotspur.

”Efter 477 dagar är jag tillbaka i full lagträning. Allt är omöjligt tills det inte längre är det. Vill du se ett mirakel?

Var ett”, skriver han.

Det återstår allt jämnt att se när svensken är aktuell för att spela matcher igen.