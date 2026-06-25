Kusi-Asare uppges klar för PL-klubb

Jonah Kusi-Asare ansluter till Fulham på permanent basis.

Svensken köps loss för sex miljoner euro, enligt uppgifter.

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Jonah Kusi-Asare, 18, lånades ut av Bayern München till Fulham inför den gångna säsongen. Den svenske forwarden har noterats för totalt tio framträdanden i klubbens A-lag.

Nu rapporterar Sky-journalisten Kerry Hau att Fulham köper loss Kusi-Asare på ett långt kontrakt. Hau uppger att Londonklubben betalar sex miljoner euro, cirka 66,5 miljoner kronor, till Bayern München.

18-åringen ska ha tackat nej till andra Premier League-klubbar samtidigt som Fulham gärna ser att han stannar på Craven Cottage.