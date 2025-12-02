Lämnade AIK – nu ser Valakari ut att skriva på

Utlånad från Pafos i fjol, men blev inte kvar i AIK permanent.

I stället ser nu Onni Valakari ut att skriva kontrakt med MLS-klubben San Diego dit han varit på lån sedan januari.

Foto: Bildbyrån

Han var omtyckt i AIK och många vill se att klubben skulle lösa finländaren permanent från cypriotiska Pafos.

Men så blev det inte efter halvåret på lån i Gnaget.

I stället gick Onni Valakari på lån till San Diego i januari – och nu kommer uppgifter om att MLS-laget köper loss mittfältaren.

Finska MTV Urheilun uppger att San Diego betalar Pafos 16 miljoner kronor för värvningen av 26-årige landslagsmannen.