Lämnade AIK – nu ser Valakari ut att skriva på
Utlånad från Pafos i fjol, men blev inte kvar i AIK permanent.
I stället ser nu Onni Valakari ut att skriva kontrakt med MLS-klubben San Diego dit han varit på lån sedan januari.
Han var omtyckt i AIK och många vill se att klubben skulle lösa finländaren permanent från cypriotiska Pafos.
Men så blev det inte efter halvåret på lån i Gnaget.
I stället gick Onni Valakari på lån till San Diego i januari – och nu kommer uppgifter om att MLS-laget köper loss mittfältaren.
Finska MTV Urheilun uppger att San Diego betalar Pafos 16 miljoner kronor för värvningen av 26-årige landslagsmannen.
