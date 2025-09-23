Leão avslöjar – var nära rivalen istället för Milan

Rafel Leão har vuxit fram till ett viktigt namn i Milan sedan han anslöt 2019.

Portugisen själv avslöjar nu att det var nära att bli en flytt till värsta rivalen Inter istället.

– Jag var på väg att gå till Inter, säger han i podcasten ”Say Less”.

Foto: Bildbyrån

AC Milan värvade Rafel Leão från franska Lille för stora pengar sommaren 2019. Portugisen har sedan dess vuxit fram till ett viktigt namn i storklubben.

Nu avslöjar han dock att det var nära att inte ens bli en flytt till Milan, utan till en början var han på väg till Inter den sommaren.

– Jag kan berätta historien innan jag kom hit. Jag var på väg att gå till Inter. Sportchefen sa till mig: “Rafa, vi är på väg att sälja dig till Inter”. Jag sa nej: “Jag gjorde bra ifrån mig den här säsongen. Jag vill stanna en säsong till för att bygga upp mitt namn och känna mig mer bekväm inför nästa utmaning”. Det var min första professionella säsong. Han sa att det var en bra möjlighet för dem och för mig, stora pengar. Men jag sa: “Nej”, säger han i podcasten “Say Less” och fortsätter:

– Efter ett par veckor kom chefen tillbaka och sa att Milan var intresserade. Jag sa typ: “Milan, ja”. Om de kommer med ett erbjudande så accepterar jag det. Han sa att de skulle komma med ett erbjudande om ett par dagar och sedan sa han: “Någon vill prata med dig”. Han gav mig telefonen, och det var Maldini: “Du måste komma” (jag svarade) brorsan, klart.

Sedan flytten till den italienska storklubben har det blivit 71 mål och 62 assist på 261 matcher för den portugisiske stjärnan som för tillfället är skadad.