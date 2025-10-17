L’Équipe: PSG nära förlängning med mittback
Willian Pacho har kontrakt med Paris Saint-Germain fram till sommaren 2029.
Trots det ser han nu ut att förlänga med Champions League-mästarna.
Det uppger franska L’Équipe.
Det var under sommaren 2024 som Willian Pacho, 24, lämnade Eintracht Frankfurt för spel i franska Paris Saint-Germain.
Sedan dess har mittbacken från Ecuador spelat 64 tävlingsmatcher för PSG som bland annat vann Champions League förra året.
Med ett kontrakt som löper ut först om fyra år ser Pacho ut att närma sig ett nytt avtal.
Det är franska L’Équipe som skriver att 24-åringen är väldigt nära att skriva på för ytterligare ett år i storklubben, alltså fram till 2030. Det menar även transferexperten Fabrizio Romano.
🚨❤️💙 Paris Saint-Germain are closing in on new deal with higher salary for William Pacho.
New contract being finalised as L’Équipe says — it will be valid until June 2030.
Excellent move in summer 2024 strongly wanted by Luis Campos, seen as key part of Luis Enrique’s squad. pic.twitter.com/Z0E0l3sWDD
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2025
