L’Équipe: PSG nära förlängning med mittback

Willian Pacho har kontrakt med Paris Saint-Germain fram till sommaren 2029.

Trots det ser han nu ut att förlänga med Champions League-mästarna.

Det uppger franska L’Équipe.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2024 som Willian Pacho, 24, lämnade Eintracht Frankfurt för spel i franska Paris Saint-Germain.

Sedan dess har mittbacken från Ecuador spelat 64 tävlingsmatcher för PSG som bland annat vann Champions League förra året.

Med ett kontrakt som löper ut först om fyra år ser Pacho ut att närma sig ett nytt avtal.

Det är franska L’Équipe som skriver att 24-åringen är väldigt nära att skriva på för ytterligare ett år i storklubben, alltså fram till 2030. Det menar även transferexperten Fabrizio Romano.