Uppgifter: Liverpool kapar jätteaffär från Chelsea – Jacquet närmar sig

Chelseas jakt på Rennes-talangen Jeremy Jacquet kan få ett oväntat bakslag.

Enligt uppgifter till transferjournalisten Ben Jacobs närmar sig 20-åringen istället en övergång till Liverpool.

Foto: Bildbyrån

Chelseas jakt på Rennes-talangen Jeremy Jacquet ser ut att få oväntad konkurrens. Under större delen av januarifönstret har 20-åringen kopplats ihop med Londonklubben – men nu har transfersagan tagit en ny vändning.

Enligt transferjournalisten Ben Jacobs närmar sig Jacquet i stället en övergång till Liverpool. Parterna uppges diskutera en affär värd omkring 730 miljoner kronor inklusive bonusar.