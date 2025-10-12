Maguire nobbar miljoner – vill stanna i United

Trots ett lukrativt bud från Saudiarabien uppges Harry Maguire vilja stanna i Manchester United.

Den engelske mittbacken sägs vara beredd att tacka nej till en veckolön på 500 000 pund – om klubben erbjuder honom ett nytt kontrakt.



Enligt Daily Mirror står Harry Maguire, 32, inför ett avgörande kring sin framtid. Hans nuvarande avtal med Manchester United löper ut till sommaren, vilket gör att han från januari får förhandla fritt med andra klubbar.

Maguire har på senare tid kopplats ihop med de saudiska klubbarna Al-Nassr och Al-Ettifaq, men enligt uppgifter vill han helst förlänga sitt kontrakt med United – även om det skulle innebära en lägre lön och att han då väljer att tacka nej till en veckolön på 500 000 pund – motsvarande drygt 6,3 miljoner kronor – från Saudiarabien.

Talksport uppger att Maguire i dag tjänar omkring 190 000 pund i veckan, motsvarande cirka 2,4 miljoner kronor. Det nya kontraktet väntas, om det blir av, ligga under den nivån.

Maguire värvades till Manchester United sommaren 2019 från Leicester City för omkring en miljard kronor, vilket gör honom till en av de dyraste försvararna i fotbollshistorien.