Malmö FF förlänger med målvaktstalang

William Nieroth Lundgren fick nyligen göra allsvensk debut.

Nu väljer Malmö FF att förlänga med målvakten.

– Det har varit en otrolig lärdom att vara i A-truppen kontinuerligt, säger 20-åringen.

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Både Robin Olsen, 36, och Johan Dahlin, 39, har vaktat buren för Malmö FF under säsongen. Det har även den betydligt yngre keepern William Nieroth Lundgren gjort.

20-åringen fick göra sin allsvenska borta mot Hammarby i juni. Nu belönas den unga målvakten med ett förlängt kontrakt. Det nya avtalet med Malmö FF stärker sig till 2030

– William har tagit stora steg och vi ser stor potential i honom. I sin debut på 3Arena visade han vilken klass han håller. Han är en Malmöprodukt som vill vara i Malmö FF och fortsätta utvecklas tillsammans med oss, säger sportchef Philip Berglund till klubbens hemsida.

Nieroth Lundgren har dragit stor nytta av den rutinerade målvaktsuppsättningen i Malmö FF.

– Det har varit en otrolig lärdom att vara i A-truppen kontinuerligt under våren eftersom jag får träna med Robin (Olsen), Johan (Dahlin) och Ricardo (Friedrich) varje dag. Även att få lära mig av Zlatan (Azinovic), som jag tycker är Sveriges bästa målvaktstränare. Jag har lärt känna laget mycket bättre och det ger mig en helt annan trygghet på plan, säger 20-åringen.

Under fjolåret blev den MFF-fostrade målvakten utlånad till samarbetsklubben BK Olympic i division ett.



