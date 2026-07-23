Därför ville Boudri hem till Sverige: ”Trivdes inte i LA”

STOCKHOLM. Han är nu dyrast någonsin.

Amin Boudris övergång till Hammarby är hela sommarens stora transferbomb i Sverige och detta en alltså en spelare som så sent som i vintras lämnade Gais för Los Angeles FC.

– De flesta hade gillat att bo i LA, men jag ville inte vara där, säger Boudri till FotbollDirekt.

Foto: FotbollDirekt/Alamy

Många höjde på ögonbrynen när Amin Boudri efter succén i Gais valde spel i MLS i vintras, detta som 21-åring.

Men ännu fler blev nog förvånade när Hammarby hostade upp närmare 40 miljoner kronor blott ett halvår efter flytten till USA för att locka hem den offensiva dribblern.

Natten före torsdagens Europa League-kval mot Anderlecht blev Boudri presenterad som Hammarbyspelare och därmed allsvenskans dyraste värvning någonsin.

– Hade ni ni frågat mig hade jag velat spela, men Hammarby får bestämma det, säger Boudri efter 1-1-matchen mot belgarna.

Skjuter ner besvikelse: ”Visste att det var ett långskott”

Boduri hann registreras till Anderlecht-matcherna men kan göra debut mot BP på Grimsta på söndag – arenan belägen inte långt ifrån Åkermyntan där Boudri växte upp.

Att Boudri vänder hem från Los Angeles efter bara ett halvår kan för gemene man låta konstigt, men han berättar att han ville hem från USA och Kalifornien.

– Jätteannorlunda kultur där. De flesta hade gillat att bo i LA, men det är från människa till människa, säger Boudri till FD och utvecklar:

– Jag kände mig uppskattad där, men det var mer jag som inte ville vara där. Det gick inte, det var omöjligt.

Känner du att det blir som en besvikelse att du åker tillbaka till allsvenskan efter bara ett halvår?

– Absolut inte. Jag ville testa, jag viste att det var ett långskott. Jag åkte dit och testade, det var som förväntat. Jag följde planen bara, avslutar Boudri med ett leende.