Malmö FF lånar ut talang till Gent

Yassin Mohammed kommer testa vingarna i Belgien.

MFF-talangen lånas ut till Gent fram tills nästa sommar.

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Yassin Mohammed har värvat hållit till i Malmö FF:s P19-lag samtidigt som han också representerat samarbetsklubben BK Olympic i Ettan Södra. Där har det blivit två mål på totalt elva matcher.

Nu meddelar MFF att 19-åringen lånas ut till belgiska Gent fram till den 1 juli 2027. Kontraktet innehåller en köpoption.

– Yassin har haft svårt att ta plats på grund av en tuff konkurrenssituation och vi tror att den här lösningen är bäst för alla parter. Vi önskar honom lycka till i Belgien, säger klubbens sportchef Philip Berglund.

Mohammed anslöt till Malmö FF under sommaren 2025 från WAFA Academy i Ghana. Han gjorde sitt första mål för klubben i samband med en träningsmatch mot Landskorna BoIS i mars.