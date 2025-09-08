Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Marko Johansson till iransk toppklubb

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Marko Johansson ser ut att fortsätta karriären i Iran.
Den förre MFF-målvakten är på plats för att skriva på för Trastor SC.

Den förre Malmö FF-målvakten Marko Johansson har varit klubblös över sommaren, detta efter att hans avtal med Eintracht Braunschweig löpt ut.
Nu ser dock Johansson ut att ha hittat en ny klubb.

Iranska Trastor SC, som är regerande ligamästare, bekräftar nämligen nu att svensken är på plats för att genomföra läkarundersökningen och skriva kontrakt.

Går allt som det ska så verkar det alltså bli en flytt till den iranska toppklubben för 27-åringen.

Video

England tog tre poäng i VM-kvalet mot Andorra

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt