Marko Johansson till iransk toppklubb

Marko Johansson ser ut att fortsätta karriären i Iran.

Den förre MFF-målvakten är på plats för att skriva på för Trastor SC.

Den förre Malmö FF-målvakten Marko Johansson har varit klubblös över sommaren, detta efter att hans avtal med Eintracht Braunschweig löpt ut.

Nu ser dock Johansson ut att ha hittat en ny klubb.

Iranska Trastor SC, som är regerande ligamästare, bekräftar nämligen nu att svensken är på plats för att genomföra läkarundersökningen och skriva kontrakt.

Går allt som det ska så verkar det alltså bli en flytt till den iranska toppklubben för 27-åringen.