Foto: Bildbyrån

Martial lämnar Eliassons AEK Aten för mexikanska ligan

Author image
Casper Nordqvist
Reporter
Anthony Martial lämnar AEK Aten efter en säsong.
Nu står det klart att förre Manchester United-spelaren fortsätter sin fotboll i mexikanska Monterrey.

I AEK Aten har Anthony Martial varit lagkamrat med Niclas Eliasson.

Nu lämnar fransmannen den grekiska huvudstadsklubben för att flytta till Mexiko.

Serieledande Monterrey har värvat in 29-åringen på ett treårskontrakt.

I Monterrey spelar även Sergio Ramos, Sergio Canales, Oliver Torres och Lucas Ocampos.

