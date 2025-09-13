Martial lämnar Eliassons AEK Aten för mexikanska ligan
Anthony Martial lämnar AEK Aten efter en säsong.
Nu står det klart att förre Manchester United-spelaren fortsätter sin fotboll i mexikanska Monterrey.
I AEK Aten har Anthony Martial varit lagkamrat med Niclas Eliasson.
Nu lämnar fransmannen den grekiska huvudstadsklubben för att flytta till Mexiko.
Serieledande Monterrey har värvat in 29-åringen på ett treårskontrakt.
I Monterrey spelar även Sergio Ramos, Sergio Canales, Oliver Torres och Lucas Ocampos.
