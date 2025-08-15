MFF nära att låna ut talang: ”På gång”

Malmö FF närmar sig att släppa en spelare på lån.

Mittfältaren Zakaria Loukili ser ut att lämna.

Malmö FF:s nyförvärv Salifou Soumah har fått sitt arbetstillstånd i Sverige och är redo att spela allsvensk fotboll.

– Han kommer vara med i truppen, garanterat, säger tränaren Henrik Rydström till Fotbollskanalen.

Där till ser det även ut att bli en utlåning av 19-årige mittfältaren Zakaria Loukili.

– Det är en utlåning på gång. Det får ”Danne”(Daniel Andersson, sportchef) och Ola (Toivonen, assisterande) kommunicera om, säger MFF-tränaren till Fotbollskanalen.

