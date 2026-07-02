Mikael Anderson lämnar Djurgården: ”Familjen går först”

Mikael Anderson har haft en tung vår i Djurgården.

Nu lämnar han Stockholm för att återvända till sin gamla klubb Aarhus.

– Min familjesituation varit sådan att en flytt hem till Danmark varit min högsta prioritet, säger mittfältaren till klubbens hemsida.

Mikael Anderson. Foto: Bildbyrån

Mikael Andersons sejour i Djurgården varade i endast ett halvår. Nu meddelar Stockholmsklubben att mittfältaren återvänder till sin tidigare klubb Aarhus.

Flytten hem till Danmark ska vara en konsekvens av en situation i Andersons familj.

– Vi hade gärna sett att Mikael varit kvar hos oss, så det är klart att det är beklagligt att det inte varit möjligt sett till hans familjesituation, säger Djurgårdens nya fotbollschef Maximilian Hahn till klubbens hemsida.

– Men familjen går först, och jag är nöjd över att vi har nått en överenskommelse som alla parter är nöjda med.

Mikael Anderson utvecklades till en publikfavorit i Djurgården. Dansk-islänningen har även känt av stödet.

– Jag har haft ett fint och bra år hos Djurgården men tyvärr har min familjesituation varit sådan att en flytt hem till Danmark varit min högsta prioritet senast tiden. Jag är väldigt tacksam över att Djurgården tillgodosett mitt starka önskemål angående detta, säger Anderson.

Totoalt blev det 18 allsvenska matcher och sex mål i den blårandiga tröjan för Anderson.



