Mjällby bekräftar: ”Vi har lagt ett bud”

Mjällby AIF vill värva danske Max Nielsen, 21.

Nu har mästarklubben bekräftat att ett bud har lagts på försvararen.

– Vi har varit ute och sett honom och har lagt ett bud, säger sportchef Hasse Larsson till BLT.

Max Nielsen. Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF är regerande mästare i allsvenskan. Nu har klubben börjat värva inför säsongen 2026. Tidigare rapporterade danska Tipsbladet att Mjällby har lagt ett bud på Hobro-försvararen Max Nielsen. Budet uppges ligga på omkring 400 000 euro, knappt 4,4 miljoner kronor.

Samtidigt vill Hobro IK ha 500 000 euro, drygt 5,4 miljoner kronor, för att släppa 21-åringen.

Nu har Mjällbys sportchef Hasse Larsson bekräftat att ett bud har lagts och att de har varit ute och tittat på honom.

– Vi har varit ute och sett honom och har lagt ett bud. Han är en riktig dribblare, han är stark och snabb. En spännande spelare med stor utvecklingspotential, säger Larsson till Blekinge Läns Tidning och fortsätter:

– Vi får se hur det går. Antingen accepterar de vårt erbjudande, eller så får vi titta på nästa spelare. Det finns flera klubbar som är intresserade, och vi har en begränsad budget.

Gais uppges ha visat intresse för Nielsen tidigare. Kontraktet med Hobro IK löper ut sommaren 2028.