Officiellt: Häcken plockar in Haaland

Häcken plockar in en ny spelare.

Markus Haaland lämnar Brann för BK Häcken.

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Det har ryktats om en flytt under veckan. Nu är den bekräftad.

Markus Haaland lämnar norska Brann för BK Häcken. Den 21-årige mittfältaren ansluter till Hisingsklubben på lån resten av året, samtidigt som Häcken får en köpoption.

Enligt norska TV2 ligger köpoptionen på omkring 15 miljoner kronor.

Haaland är fostrad i Brann och har den här säsongen noterats för två mål på tio ligamatcher. Totalt står den offensive spelaren på fyra mål på 48 matcher för den norska klubben.

– Markus är en spännande ung spelare som redan fått en hel del erfarenhet av spel i både Eliteserien och Europa, säger Häckens fotbollschef Martin Ericsson.

Han fortsätter:

– Det är en offensiv och intensiv ytter med fin teknik som gillar att ta bollen framåt och skapa chanser, och som även jobbar hårt i presspelet.

För Haaland väntar nu ett nytt äventyr på den svenska västkusten.

– Jag vet att det är en bra klubb med en bra tränare. Och för mig är det viktigt med speltid och en tränare som har full tillit till en, så det känns befriande och jag ser verkligen fram emot det här.

Markus Haaland har ingen nära släktkoppling till Manchester City-stjärnan Erling Haaland.