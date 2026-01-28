Morata kan spela gratis: ”Om Nico Paz stannar”

Alvaro Morata är beredd att spela gratis för Como.

Detta förutsatt att en spelare väljer att stanna i klubben.

– Om Nico Paz stannar i ett år till spelar jag gratis!, säger anfallaren enligt AS.

Foto: Bildbyrån

Sedan augusti månad har den spanska anfallaren Alvaro Morata spelat för Como efter att ha lånats ut från AC Milan.

Däremot har det inte blivit allt för mycket spel i Serie A-klubben för 33-åringen. Det har det dock blivit för succéspelaren Nico Paz som har gjort åtta mål och sex assist på 22 ligamatcher.

Det har även gjort att Real Madrid uppges vilja värva tillbaka 21-åringen genom en rapporterad återköpsklausul.

Det hoppas inte Alvaro Morata blir fallet. Han önskar istället att Paz stannar minst ett år till, och för det är han villig att avsäga sig hela sin lön.

– Jag spelar gratis om Nico Paz stannar i ett år till. Jag spelar gratis!, säger han till AS.

Huruvida Morata själv blir kvar nästa säsong står dock inte klart, då han förväntas återvända till Milan när låneavtalet löper ut under våren.

– Jag vet inte om jag kommer att stanna i Como. Det är mycket som står på spel. Jag är fokuserade på att spela här och vinna allt vi kan vinna.