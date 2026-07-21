Morgan Rogers klar för Chelsea – kontrakt på sju (!) år

Morgan Rogers har bestämt sig.

Landslagsmannen flyttar till Chelsea.

– Jag kan knappt vänta på att få sätta igång, säger Rogers.

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Tidigare i sommar såg en flytt till Arsenal ut att vara klar. Nu blir det istället en flytt till stadsrivalen. Chelsea meddelar att Morgan Rogers ansluter till klubben inför säsongen.

Mittfältaren har skrivit på ett kontrakt till 2033. Englit The Athletic landar övergångssumman på 117 miljoner rund, motsvarande runt 1,5 miljarder svenska kronor.

– Jag är väldigt motiverad över projektet med den nye tränaren, spelarna vi har och den riktning där klubben är på väg. Det är därför jag är här, och jag kan knappt vänta på att få sätta igång, säger Rogers till klubbens hemsida.

Morgan Rogers stod för 14 mål på 55 tävlingsmatcher för Aston Villa i fjol. Han anslöt till Birminghamklubben från Middlesbrough vintern 2024.