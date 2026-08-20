Mourinhos utspel kring Yamal: ”Mitt lag är bäst”

Många tränare trånar efter Barcelona-stjärnan Lamine Yamal.

Men inte José Mourinho.

– Han skulle inte få en plats bland oss, säger Real Madrid-tränaren.

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José Mourinho gör sig redo för sin andra sejour som huvudtränare i Real Madrid. I en intervju i programmet El Chiringuito berättar han om sin första tid tillbaka i Spanien samt svarar på vilka spelare han kan tänka sig att ha i laget.

När Mourinho får frågan om han kan tänka sig att ha Barcelonas supertalang Lamine Yamal i truppen är han tydlig.

– Nej, säger Real Madrid-tränaren och fortsätter:

– Han är utan tvekan en utmärkt spelare, en ung man med otrolig utvecklingspotential. Det är inte vanligt att i hans ålder vara Europa- eller världsmästare, men vi har en trupp på toppnivå, han skulle inte få en plats bland oss. Nu är de mitt lag. Mitt lag är bäst.

Real Madrid inleder La Liga-säsongen borta mot Espanyol på lördagen.



