Napoli-ikonen klar för ny klubb

Sampdoria har gjort en prestigevärvning.

Lorenzo Insigne är nu klar för klubben.

Kontraktet sträcker sig till 2027.

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Sampdoria kommer inleda sin fjärde raka säsong i Serie B till hösten. Den tidigare mästarklubben har de två senaste åren nött och jämnt klarat sig från ytterligare degradering.

Nu har Sampdoria presenterat ett prestigeförvärv i hopp om att återvända till högstaligan. Det är Lorenzo Insigne som ansluter till klubben. Kontraktet är skrivet till och med juli 2027 med option på ytterligare ett år.

”Med sin teknik, kreativitet, sitt ledarskap och sin personlighet är Lorenzo Insigne en spelare av högsta klass. Jan är redo att bidra med sin talang, sin erfarenhet och sitt engagemang i Sampdorias tjänst”, skriver klubben om sitt nyförvärv.

Insigne gjorde sig ett namn i Serie A under sina elva säsonger i Napoli. Totalt spelade yttern 434 tävlingsmatcher för sin hemstadsklubb. Han har därtill representerat klubbar som Pescara och Toronto FC.

2021 blev 35-åringen europamästare med Italien efter. Totalt spelade han 54 landskamper för Gli Azzurri.