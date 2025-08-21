Napoli-toppen tänkte köpa Gyökeres: ”Var tanken”

Viktor Gyökeres ryktades till flera klubbar innan Arsenal-affären.

Svensken kunde ha hamnat i Napoli.

– Tanken var att köpa Gyökeres”, säger Aurelio De Laurentiis till Corriere della Sera.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Viktor Gyökeres blev i somras klar för Arsenal efter en lång transfer-soppa. Svensken ryktades till flera klubbar men hamnade till slut i Premier League.

Napoli-presidenten Aurelio De Laurentiis berättar till tidningen Corriere della Sera att klubben övervägde att sälja stjärnorna Chvitja Kvaratschelia och Victor Osimhen, förra sommaren, för att kunna köpa Viktor Gyökeres.

– PSG hade erbjudit över 200 miljoner euro för ett ”Kvara”- och Osimhen-paket. Jag hade dock lovat Conte att jag skulle behålla honom (Kvaratschelia). Jag ville hålla fast vid mitt ord, säger de Laurentiis till tidningen och fortsätter:

– Med de pengarna var tanken att köpa Gyökeres.

Kvaratschelia såldes sedermera till PSG medan Victor Osimhen gick till Galatasaray. .